Scandal uriaș în Ungaria: fratele lui Viktor Orban, reținut sub suspiciunea de trafic de persoane. Fostul premier: „Eu sunt ținta!”

Premierul Peter Magyar a anunțat luni, 9 noiembrie, într-o postare pe o rețea de socializare, că Aron Orban, fratele fostului premier ungar, Viktor Orban, ar fi fost reținut, actualul șef al Guvernului de la Budapesta făcând referire la informații apărute în presa maghiară. Fratele fostului premier Viktor Orban, Aron Orban, a fost reținut sub suspiciunea […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗