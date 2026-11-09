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Politică

Scandal uriaș în Ungaria: fratele lui Viktor Orban, reținut sub suspiciunea de trafic de persoane. Fostul premier: „Eu sunt ținta!”

c Scris de cristina stefan
Scandal uriaș în Ungaria: fratele lui Viktor Orban, reținut sub suspiciunea de trafic de persoane. Fostul premier: „Eu sunt ținta!”
Aosom
Premierul Peter Magyar a anunțat luni, 9 noiembrie, într-o postare pe o rețea de socializare, că Aron Orban, fratele fostului premier ungar, Viktor Orban, ar fi fost reținut, actualul șef al Guvernului de la Budapesta făcând referire la informații apărute în presa maghiară. Fratele fostului premier Viktor Orban, Aron Orban, a fost reținut sub suspiciunea […]

Sursa: National - Ziarul National

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