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Politică

Scandal uriaș la „Burlacii: Foc în paradis”! Ce concurentă a fost prinsă încălcând regulamentul și riscă să fie descalificată?

a Scris de alina erimia
Scandal uriaș la „Burlacii: Foc în paradis”! Ce concurentă a fost prinsă încălcând regulamentul și riscă să fie descalificată?
Aosom
Tensiune maximă, acuzații grave și o descalificare care promite să zguduie din temelii emisiunea „ Burlacii: Foc în paradis”!

Sursa: Click

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