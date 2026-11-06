Un reportaj al televiziunii publice MDR despre familii din România și ajutoarele sociale din Germania a provocat reacții politice și cereri de schimbare a regulilor. În documentar, un primar român descrie beneficiile pentru comunitatea sa drept “o comoară”. Disputa privește însă două situații diferite: fraudele cu prestații sociale și plățile acordate legal lucrătorilor europeni, inclusiv […] The post Scandalul alocațiilor românilor din Germania. Declarația unui primar din România care a stârnit controverse first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗