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Politică

Scandalul de spionaj de la Nvidia ia amploare. Femeia despre care serviciile americane susţin că ar fi avut o relaţie cu Jensen Huang a încercat să atragă investitori chinezi într-o afacere cu cipuri AI de sute de milioane de dolari

ş Scris de ştefan stan
Scandalul de spionaj de la Nvidia ia amploare. Femeia despre care serviciile americane susţin că ar fi avut o relaţie cu Jensen Huang a încercat să atragă investitori chinezi într-o afacere cu cipuri AI de sute de milioane de dolari
Aosom
Femeia aflată în centrul scandalului de spionaj care zguduie Nvidia a încercat să atragă investitori din China într-un proiect de infrastructură...

Sursa: Zf Ro

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