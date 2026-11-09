Scandalul de spionaj de la Nvidia ia amploare. Femeia despre care serviciile americane susţin că ar fi avut o relaţie cu Jensen Huang a încercat să atragă investitori chinezi într-o afacere cu cipuri AI de sute de milioane de dolari

Actualitate 09 Nov 2026

Municipalitatea demarează o nouă campanie de înverzire: peste 3.000 de arbori și aproape 250.000 de arbuști și plante

Primăria Timișoara intensifică eforturile de a crea mai multe zone cu umbră și de a face mai ușor de suportat verile tot mai călduroase. În acest...