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Politică

Scandalul pensiilor calculate greșit ia o nouă turnură! Ce le transmite șefa Casei de Pensii celor 2,2 milioane de pensionari/În ce condiții se plătesc diferențele retroactiv

c Scris de cristina stefan
Scandalul pensiilor calculate greșit ia o nouă turnură! Ce le transmite șefa Casei de Pensii celor 2,2 milioane de pensionari/În ce condiții se plătesc diferențele retroactiv
Aosom
Președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Vasilica-Valentina Robu, respinge informațiile conform cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Ea susține că auditorii Curții de Conturi au verificat un eșantion de dosare, iar numărul posibilelor erori a fost estimat prin extrapolare. Situațiile în care diferențele se confirmă vor fi corectate, iar pensionarii […]

Sursa: National - Ziarul National

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