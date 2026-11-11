 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Scandalul privind demiterea lui Pete Hegseth, primul test al puterii diminuate a lui Trump după alegerile de la jumătatea mandatului

v Scris de viorica marin
Scandalul privind demiterea lui Pete Hegseth, primul test al puterii diminuate a lui Trump după alegerile de la jumătatea mandatului
Aosom
Administrația Trump se pregătește pentru o confruntare politică majoră în Congres, în contextul inițiativei de punere sub acuzare a secretarului de Război, Pete Hegseth.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech