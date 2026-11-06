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Politică

Scenariu bombă la Paris: Franța ar putea părăsi NATO dacă Mélenchon ajunge președinte

i Scris de iulian budusan
Scenariu bombă la Paris: Franța ar putea părăsi NATO dacă Mélenchon ajunge președinte
Aosom
Partidul liderului de stânga Jean-Luc Mélenchon și-a lansat vineri programul oficial, care include măsuri radicale precum retragerea Franței din NATO și naționalizarea industriei de apărare. Sondajele arată că Mélenchon ar putea intra în turul al doilea al alegerilor prezidențiale franceze de anul viitor.

Sursa: Realitatea

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