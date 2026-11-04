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Politică

Scenariu halucinant lansat de propaganda rusă: Ucraina ar putea ocupa Ungaria, Polonia, România și Republica Moldova. „NATO nu ar putea să o oprească”

v Scris de viorica marin
Scenariu halucinant lansat de propaganda rusă: Ucraina ar putea ocupa Ungaria, Polonia, România și Republica Moldova. „NATO nu ar putea să o oprească”
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Propagandistul rus Vladimir Soloviov a lansat o nouă serie de afirmații provocatoare la adresa Ucrainei și a Europei, susținând că armata ucraineană ar avea capacitatea de a ocupa Ungaria, Polonia, România și Republica Moldova. Potrivit acestuia, forțele NATO nu ar putea opri o asemenea ofensivă.

Sursa: Adevarul

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