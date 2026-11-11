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Politică

Scenariul care sperie Europa: Șanse mari ca Franța să fie condusă de extremă după plecarea lui Macron

d Scris de daniel mihai dragomir
Scenariul care sperie Europa: Șanse mari ca Franța să fie condusă de extremă după plecarea lui Macron
Aosom
Eric Zemmour intră în cursa prezidențială din Franța alături de Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon. Află scenariile șocante din sondaje.

Sursa: Stiri Pe Surse

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