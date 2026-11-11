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Politică

Schimbare de adresă la vârful statului: Nicușor Dan s-a mutat într-o locuință de protocol

r Scris de redacția jurnalul
Schimbare de adresă la vârful statului: Nicușor Dan s-a mutat într-o locuință de protocol
Aosom
Președintele Nicușor Dan a anunțat că din luna octombrie locuiește într-o locuință de protocol. Mutarea are loc la aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului.

Sursa: Jurnalul Ro

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