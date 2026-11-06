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Politică

Schimbare importantă în al doilea cel mai mare oraș din SUA: Cine este Nithya Raman, noua primăriță a Los Angelesului

d Scris de daniel mihai dragomir
Schimbare importantă în al doilea cel mai mare oraș din SUA: Cine este Nithya Raman, noua primăriță a Los Angelesului
Aosom
Nithya Raman a câștigat alegerile pentru Primăria din Los Angeles, învingând-o pe Karen Bass. Află detaliile despre vot și motivele schimbării politice.

Sursa: Stiri Pe Surse

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