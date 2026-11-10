Schimbare radicală de abordare: concesiile pe care le-ar putea face Ucraina și Rusia pentru a pune capăt războiului (Reuters)

Reprezentanții atât ai Rusiei, cât și ai Ucrainei au declarat, în cadrul unor discuții private, în ajunul negocierilor de la Abu Dhabi, că sunt dispuși să dea dovadă de „o anumită flexibilitate” în ceea ce privește un eventual schimb de teritorii, în ciuda faptului că, în public, părțile adoptă poziții intransigente cu privire la problema teritorială.

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