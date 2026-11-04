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Politică

Schimbare radicală de direcție la Budapesta: Ungaria renunță la gazele rusești / Termenul stabilit de guvernul lui Péter Magyar

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Schimbare radicală de direcție la Budapesta: Ungaria renunță la gazele rusești / Termenul stabilit de guvernul lui Péter Magyar
Aosom
Ungaria renunță la gazele rusești până în toamna anului 2027. Schimbare majoră de strategie energetică la Budapesta.

Sursa: Stiri Pe Surse

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