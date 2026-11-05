Schimbare radicală în echipa lui Trump? Numele surpriză care l-ar putea înlocui pe Marco Rubio, după dezastrul din alegeri

Sergio Gor, originar din Uzbekistan și actualul ambasador al SUA în India, care dispune de relații extinse în administrația lui Donald Trump și este apropiat chiar de președinte, este considerat un candidat pentru funcții înalte după încheierea alegerilor pentru Congres. Una dintre acestea este funcția de secretar de stat, ocupată în prezent de Marco Rubio, scrie ziarul The Washington Sun, citând numeroase surse (ziar înființat recent de jurnaliști care și-au pierdut locul de muncă în urma reducerilor masive de personal de la The Washington Post).

Distribuie: Facebook Instagram