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Schimbări importante pentru șoferi! Când poate fi suspendat dreptul de a conduce și cine beneficiază de excepții

d Scris de diana pavel
Schimbări importante pentru șoferi! Când poate fi suspendat dreptul de a conduce și cine beneficiază de excepții
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Șoferii din România se confruntă, începând de vineri, 6 noiembrie 2026, cu un set complet actualizat de criterii medicale pentru eliberarea și reînnoirea permisului de conducere.

Sursa: Click

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