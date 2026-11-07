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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Schimbări pentru șoferi - Cine ar putea să-și piardă permisul. Există și excepții

a Scris de anca flondor
Schimbări pentru șoferi - Cine ar putea să-și piardă permisul. Există și excepții
Aosom
Începând de vineri, 6 noiembrie, intră în vigoare noi reguli privind obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Șoferii vizați sunt cei care au probleme

Sursa: Stiri Pe Surse

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