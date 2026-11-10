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Politică

Scurgere de date de la Moscova. Peste 400.000 de soldați ruși și-au pierdut viața în Ucraina

s Scris de stefan lupu
Scurgere de date de la Moscova. Peste 400.000 de soldați ruși și-au pierdut viața în Ucraina
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O scurgere de date de la agenția rusă de statistică indică moartea a peste 400.000 de soldați ruși în Ucraina. Informațiile au fost obținute de două grupuri de hackeri. Documentele dezvăluie un bilanț ascuns de Moscova. Datele, apărute înainte de trilaterala SUA-Rusia-Ucraina. The post Scurgere de date de la Moscova. Peste 400.000 de soldați ruși și-au pierdut viața în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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