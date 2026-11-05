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Politică

Se anunță o nouă extindere a UE: Ar putea adera în 2028

g Scris de george traicu
Se anunță o nouă extindere a UE: Ar putea adera în 2028
Aosom
Uniunea Europeană (UE) estimează miercuri că Muntenegru se află ”pe drumul bun” către o aderare - în 2028 - şi îndeamnă puternic Ucraina să accelereze reformele necesare aderării ucrainene.

Sursa: Stiri Pe Surse

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