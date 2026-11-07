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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Se dau bani pentru încălzirea locuinței! Florin Manole explică ce trebuie să facă românii până pe 20 noiembrie

c Scris de cătălin tănăsucă
Se dau bani pentru încălzirea locuinței! Florin Manole explică ce trebuie să facă românii până pe 20 noiembrie
Aosom
Ajutorul pentru încălzirea locuinței începe să intre în vigoare odată cu prima lună de iarnă. Românii au însă un termen limită pentru a depune dosarele și a primi primii bani: 20 noiembrie. Românii care sunt eligibili pentru aceste forme de sprijin financiar sunt îndemnați de ANPIS să înceapă demersurile cât mai repede pentru a fi […]

Sursa: National - Ziarul National

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