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Politică

Se încheie războiul din Iran? Ultimele declaraţii ale lui Donald Trump

f Scris de florin răvdan
Se încheie războiul din Iran? Ultimele declaraţii ale lui Donald Trump
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Preşedintele SUA, Donald Trump, a făcut noi afirmaţii despre posibila încheiere a războiului din Iran.

Sursa: Dcnews

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