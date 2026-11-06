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Politică

Se încinge lupta pentru șefia PNL. Tișe spune că peste 50 de primari îl susțin: „A venit vremea ca aleşii PNL să conducă şi să decidă!”

c Scris de cristina stefan
Se încinge lupta pentru șefia PNL. Tișe spune că peste 50 de primari îl susțin: „A venit vremea ca aleşii PNL să conducă şi să decidă!”
Aosom
La doar câteva zile după ce și-a anunțat candidatura la șefia Partidului Național Liberal (PNL), Alin Tişe, președintele Consiliului Judeţean Cluj, susține, într-un mesaj transmis public vineri, 6 noiembrie, că are deja sprijinul a zeci de primari din teritoriu. Din câte reiese din anunțul lui Tișe, peste 50 de primari din ţară îl susțin pentru […]

Sursa: National - Ziarul National

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