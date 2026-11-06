Se încinge lupta pentru șefia PNL. Tișe spune că peste 50 de primari îl susțin: „A venit vremea ca aleşii PNL să conducă şi să decidă!”

La doar câteva zile după ce și-a anunțat candidatura la șefia Partidului Național Liberal (PNL), Alin Tişe, președintele Consiliului Judeţean Cluj, susține, într-un mesaj transmis public vineri, 6 noiembrie, că are deja sprijinul a zeci de primari din teritoriu. Din câte reiese din anunțul lui Tișe, peste 50 de primari din ţară îl susțin pentru […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗