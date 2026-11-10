În această zi, la doar șase luni după ce primele focuri din Războiul de Independență al Statelor Unite ale Americii au fost trase în Bătălia de la Lexington, Congresul Continental a autorizat crearea Marinei Continentale, cunoscută acum sub numele de Pușcașii Marini ai Statelor Unite. Primii soldați din infanteria marină s-au înrolat la Tun Tavern, […] The post Se înființează Corpul Pușcașilor Marini americani (1775) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗