 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Se înființează Corpul Pușcașilor Marini americani (1775)

s Scris de suceava news online
Se înființează Corpul Pușcașilor Marini americani (1775)
Aosom
În această zi, la doar șase luni după ce primele focuri din Războiul de Independență al Statelor Unite ale Americii au fost trase în Bătălia de la Lexington, Congresul Continental a autorizat crearea Marinei Continentale, cunoscută acum sub numele de Pușcașii Marini ai Statelor Unite. Primii soldați din infanteria marină s-au înrolat la Tun Tavern, […] The post Se înființează Corpul Pușcașilor Marini americani (1775) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech