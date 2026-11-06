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Politică

Se pregătește o mișcare diplomatică majoră în privința războiului din Ucraina! Trump spune că un acord ar putea fi aproape

d Scris de daniel mihai dragomir
Se pregătește o mișcare diplomatică majoră în privința războiului din Ucraina! Trump spune că un acord ar putea fi aproape
Aosom
Donald Trump s-a întâlnit cu emisarul lui Putin și vorbește despre un posibil acord pentru Ucraina. Noi negocieri sunt programate la Abu Dhabi, pe 10 și 11 noiembrie.

Sursa: Stiri Pe Surse

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