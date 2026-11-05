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Politică

Se vinde Liberty Galați. Anunțul făcut de Remus Borza

f Scris de florentina constantin
Se vinde Liberty Galați. Anunțul făcut de Remus Borza
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"Chiar mâine avem la 11:00 o nouă întâlnire, ședința a Comitetului interministerial constituit în vederea monitorizării - noi asta facem, monitorizăm evoluția Liberty, dar sper să avem și soluții după un an...

Sursa: Dcnews

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