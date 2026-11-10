Secretar de stat, despre oprirea accidentală a Unității 1 de la Cernavodă: Se analizează dacă a fost și o neglijență umană

Pavel Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat marți, într-o intervenție la Digi24, că se analizează și scenariul unei neglijențe umane în cazul opririi accidentale a Unității 1 de la Cernavodă, care a avut loc luni seara. Secretarul de stat și-a exprimat speranța că ambele reactoare vor reveni în funcțiune în decurs de 24-48 de ore.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗