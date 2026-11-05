 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu oficiali de la Casa Albă (Bloomberg)

m Scris de marina constantinoiu
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu oficiali de la Casa Albă (Bloomberg)
Aosom
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia din administrația Trump după înfrângerea zdrobitoare suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului de marți, a relatat joi Bloomberg, citând surse anonime care au afirmat că totuși Casa Albă dorește ca acesta să rămână în funcție.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech