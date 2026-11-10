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Politică

Securitatea Mării Negre, bugetul UE și fondurile europene, pe agenda discuțiilor dintre premierul României și Ursula von der Leyen

m Scris de magda dragu
Securitatea Mării Negre, bugetul UE și fondurile europene, pe agenda discuțiilor dintre premierul României și Ursula von der Leyen
Aosom
Securitatea în regiunea Mării Negre, viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 și absorbția fondurilor europene au fost principalele teme discutate luni, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Luca Niculescu și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Premierul a cerut o abordare coordonată la nivelul UE și NATO pentru gestionarea riscurilor de securitate și […]

Sursa: Gazeta De Sud

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