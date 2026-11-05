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Politică

Şedinţă de plen comun marţi pentru desemnarea de noi membri în Consiliile de Administrație la SRTV şi SRR

b Scris de bogdan păcurar
Şedinţă de plen comun marţi pentru desemnarea de noi membri în Consiliile de Administrație la SRTV şi SRR
Aosom
Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc marţi, începând cu ora 12:00, în şedinţă de plen comun pentru a desemna noi membri ai Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, precum şi un consilier de conturi care să exercite atribuţiile de preşedinte al Curţii de Conturi.

Sursa: Digi24

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