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Politică

Ședință PNL chiar de ziua de nume a lui Ilie Bolojan: Patru județe sunt îngropate în datorii, iar Alin Tișe și-a anunțat candidatura la șefia partidului

l Scris de loredana iriciuc
Ședință PNL chiar de ziua de nume a lui Ilie Bolojan: Patru județe sunt îngropate în datorii, iar Alin Tișe și-a anunțat candidatura la șefia partidului
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PNL se reunește la Vila Lac pentru a analiza datoriile partidului, bătălia pentru conducerea TVR și Radio România și poziția față de Guvernul Niculescu.

Sursa: Dcnews

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