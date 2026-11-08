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Politică

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discuții cu Nicușor Dan și Luca Niculescu la București. Motivul pentru care vine în țara noastră

c Scris de catalina sirbu
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discuții cu Nicușor Dan și Luca Niculescu la București. Motivul pentru care vine în țara noastră
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla luni, 9 noiembrie, în România în cadrul vizitei sale în regiunea Mării Negre.

Sursa: Ziare

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