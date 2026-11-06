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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Șefa Comisiei Europene vine la București. Nicușor Dan vrea să-i prezinte Ursulei von der Leyen "interesele României în raport cu agenda europeană"

m Scris de mihai diac
Șefa Comisiei Europene vine la București. Nicușor Dan vrea să-i prezinte Ursulei von der Leyen "interesele României în raport cu agenda europeană"
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Apărarea și securitatea europeană, în particular securitatea în zona Mării Negre, competitivitatea europeană, cu componenta energetică actuală, extinderea UE, în mod special susținerea României pentru Republica Moldova, și negocierea noului cadru financiar multianual al UE se numără printre temele care vor fi discutate de președintele Nicușor Dan la întâlnirea pe care o va avea luni cu președinta CE, Ursula von der Leyen, a informat consilierul prezidențial Valentin Naumescu ...

Sursa: Ziare

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