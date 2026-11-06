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Politică

Șefa de cabinet a lui Donald Trump, Susie Wiles, părăsește administrația. Cu cine o va înlocui președintele

m Scris de marina constantinoiu
Șefa de cabinet a lui Donald Trump, Susie Wiles, părăsește administrația. Cu cine o va înlocui președintele
Aosom
Șefa de cabinet a președintelui american Donald Trump, Susie Wiles, părăsește cercul restrâns al puterii de la Casa Albă la doar câteva zile după dezastrul electoral pentru republicani, care au pierdut controlul asupra Congresului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului. Adjunctul ei îi va lua locul, scrie focus.de.

Sursa: Digi24

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