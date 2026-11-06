Șefa de cabinet a lui Donald Trump, Susie Wiles, părăsește administrația. Cu cine o va înlocui președintele

Șefa de cabinet a președintelui american Donald Trump, Susie Wiles, părăsește cercul restrâns al puterii de la Casa Albă la doar câteva zile după dezastrul electoral pentru republicani, care au pierdut controlul asupra Congresului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului. Adjunctul ei îi va lua locul, scrie focus.de.

Distribuie: Facebook Instagram