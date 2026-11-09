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Politică

Şefa diplomaţiei europene nu are aşteptări în privința negocierilor de mâine dintre Rusia, Ucraina și SUA: Nu am văzut semne de bună-credință

t Scris de tiberiu vasile
Şefa diplomaţiei europene nu are aşteptări în privința negocierilor de mâine dintre Rusia, Ucraina și SUA: Nu am văzut semne de bună-credință
Aosom
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, privește cu scepticism noua rundă de negocieri dintre Rusia, Ucraina și SUA.

Sursa: Dcnews

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