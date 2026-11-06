Șefa ÎCCJ, despre eşalonarea plății salariilor restante ale magistraţilor, propusă de premier: „Am remarcat o schimbare binevenită”

Preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Lia Savonea, a declarat, referindu-se la plata eşalonată a celor cinci miliarde de lei pentru drepturile salariale restante ale magistraţilor, anunţată de premierul Luca Niculescu, că apreciază schimbarea de atitudine faţă de Guvernul Bolojan.

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