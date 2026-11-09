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Politică

Șefii „pe viață” din instituțiile Ministerului Sănătății vor avea mandate limitate la cel mult 8 ani

m Scris de monica cosac
Șefii „pe viață” din instituțiile Ministerului Sănătății vor avea mandate limitate la cel mult 8 ani
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Șefii unor importante instituții din sistemul sanitar nu vor mai putea ocupa funcțiile pe perioadă nedeterminată.

Sursa: Jurnalul Ro

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