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Politică

Șeful armatei britanice și-a montat rafturi noi pentru provizii și le cere britanicilor să-și facă rezerve

b Scris de bogdan antonescu
Șeful armatei britanice și-a montat rafturi noi pentru provizii și le cere britanicilor să-și facă rezerve
Aosom
Șeful armatei britanice, Sir Richard Knighton, avertizează asupra amenințărilor venite din Rusia și dezvăluie ce rezerve de alimente ține acasă pentru urgențe

Sursa: Stiri Pe Surse

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