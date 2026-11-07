Șeful de cabinet al lui Zelenski trebuie să plătească o amendă după ce a încălcat legea privind limba ucraineană. Ce a făcut Budanov

Comisarul pentru protecția limbii de stat, Olena Ivanovska, a scris că acuzatul a recunoscut fapta și că va plăti amenda până la termenul stabilit. Pentru primele abateri, Legea privind limba ucraineană prevede amenzi cuprinse între 3.400 și 8.500 de grivne (75–187 dolari).

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