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Politică

Șeful NATO spune că plănuiește să se îmbete cu Zelenski după încheierea războiului

v Scris de viorica marin
Șeful NATO spune că plănuiește să se îmbete cu Zelenski după încheierea războiului
Aosom
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, are deja o idee despre cum ar putea sărbători sfârșitul războiului alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Sursa: Adevarul

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