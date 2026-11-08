Șeful NATO vrea să se îmbete cu Zelenski după ce se va termina războiul: ”Ne vom așeza pe un vârf de munte și vom bea până ne vom face praf”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dezvăluit cum își imaginează celebrarea încheierii războiului din Ucraina alături de președintele Volodimir Zelenski. Cei doi ar urma să se întâlnească în Alpii elvețieni, unde să sărbătorească fără protocol și fără presiunea permanentă a măsurilor de securitate.

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