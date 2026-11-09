 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Șeful Nvidia, suspectat că ar fi fost spionat de China, după ce a recunoscut că a avut o relație extraconjugală

e Scris de emanuel focșan
Șeful Nvidia, suspectat că ar fi fost spionat de China, după ce a recunoscut că a avut o relație extraconjugală
Aosom
Șeful Nvidia, unul dintre cei mai influenți oameni din industria inteligenței artificiale, se confruntă cu cea mai gravă criză din carieră. Compania a declanșat o investigație internă după ce au apărut informații potrivit cărora directorul general Jensen Huang ar fi avut o relație extraconjugală cu o femeie pe care agențiile americane de informații o suspectează că ar fi fost implicată într-o operațiune de spionaj pentru China.

Sursa: Realitatea

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech