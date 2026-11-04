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Politică

Șeful Pentagonului ar putea să fie demis: ședință de urgență avută de Trump după pierderea alegerilor (presă)

m Scris de mihai cistelican
Șeful Pentagonului ar putea să fie demis: ședință de urgență avută de Trump după pierderea alegerilor (presă)
Aosom
Ședință de urgență avută de Trump cu unii consilieri: liderul SUA caută vinovați după eșecul din alegeri! Președintele american Donald Trump și-a întrebat consilierii dacă secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar trebui să rămână în funcție

Sursa: Stiri Pe Surse

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