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Politică

Șeful Pentagonului, primul oficial de rang înalt din administrația Trump vizat de impeachment după înfrângerea republicanilor

a Scris de adrian popovici
Șeful Pentagonului, primul oficial de rang înalt din administrația Trump vizat de impeachment după înfrângerea republicanilor
Aosom
Congresmenul republican Thomas Massie a depus luni o moţiune de punere sub acuzare împotriva secretarului apărării, Pete Hegseth, ceea ce înseamnă că votul va trebui să aibă loc până miercuri în Camera Reprezentanţilor.

Sursa: Stirile Pro.tv

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