 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Șeful Pentagonului promite să reziste şi apără războiul cu Iranul

g Scris de george traicu
Șeful Pentagonului promite să reziste şi apără războiul cu Iranul
Aosom
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a transmis joi un mesaj video în care promite să lupte împotriva demersurilor din Congres vizând punerea sa sub acuzare (impeachment), au consemnat Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.În acelaşi mesaj, Heg...

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech