Șeful Pentagonului rupe tăcerea după ce a fost acuzat că a condus un război ilegal: „Toată lumea știe asta”

Secretarul american pentru război Pete Hegset a ieșit după mult timp în fața presei, pentru a critica dur amenințarea iminentă cu declanșarea procedurii de destituire a sa, relatează The Hill. „Este o farsă și o manevră de imagine, iar toată lumea știe asta”, a declarat Hegseth în cadrul briefingului adăugând că niciodată în istoria SUA …

Distribuie: Facebook Instagram