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Politică

Șeful Pentagonului, vizat de o procedură de demitere inițiată de un congresman republican

a Scris de alexandra firescu
Șeful Pentagonului, vizat de o procedură de demitere inițiată de un congresman republican
Aosom
Un congresman republican cere vot pentru demiterea secretarului Apărării al SUA, Pete Hegseth.

Sursa: Dcnews

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