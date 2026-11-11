Șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a mutat într-o bază militară din cauza amenințărilor iraniene

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a mutat de la domiciliul său într-o bază militară din cauza unor presupuse amenințări din partea Iranului, au relatat marți mass-media americane. Bessent a fost dus într-o bază militară după ce serviciile de informații au stabilit că amenințările ajunseseră într-un stadiu avansat, a relatat Fox News, citând un oficial care a dorit să rămână anonim.

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