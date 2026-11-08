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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Șeful UFC, propus de Trump purtător de cuvânt al Casei Albe. Ce a răspuns Dana White

l Scris de liliana vornicu
Șeful UFC, propus de Trump purtător de cuvânt al Casei Albe. Ce a răspuns Dana White
Aosom
Propunerea vine după numirea lui Stephen Miller în fruntea cabinetului și într-un moment de tensiune cu majoritatea democrată din Congres. The post Șeful UFC, propus de Trump purtător de cuvânt al Casei Albe. Ce a răspuns Dana White appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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