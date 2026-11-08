Propunerea vine după numirea lui Stephen Miller în fruntea cabinetului și într-un moment de tensiune cu majoritatea democrată din Congres. The post Șeful UFC, propus de Trump purtător de cuvânt al Casei Albe. Ce a răspuns Dana White appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗