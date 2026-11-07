 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

ȘEICA MICĂ: Ce se întâmplă cu lucrările din comună? Primăria răspunde nemulțumirilor localnicilor

d Scris de dedu ioana
ȘEICA MICĂ: Ce se întâmplă cu lucrările din comună? Primăria răspunde nemulțumirilor localnicilor
Aosom
Cititorii ediției tipărite au fost primii care au văzut acest articol. Și multe altele! Caută TRIBUNA la chioșcuri sau abonează-te! Primăria Șeica Mică vine cu o serie de clarificări în urma nemulțumirilor exprimate de cetățeni cu privire la lucrările de infrastructură din comună. Administrația locală explică situația intervențiilor la rețeaua de gaz, dar și motivele […] The post ȘEICA MICĂ: Ce se întâmplă cu lucrările din comună? Primăria răspunde nemulțumirilor localnicilor appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Sursa: Tribuna

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech