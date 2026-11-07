Cititorii ediției tipărite au fost primii care au văzut acest articol. Și multe altele! Caută TRIBUNA la chioșcuri sau abonează-te! Primăria Șeica Mică vine cu o serie de clarificări în urma nemulțumirilor exprimate de cetățeni cu privire la lucrările de infrastructură din comună. Administrația locală explică situația intervențiilor la rețeaua de gaz, dar și motivele […] The post ȘEICA MICĂ: Ce se întâmplă cu lucrările din comună? Primăria răspunde nemulțumirilor localnicilor appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Distribuie: Facebook Instagram