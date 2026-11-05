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Politică

Semnal de alarmă de la Cotroceni după alegerile din SUA: „Tic-tac” / Putin ar putea forța capitularea Ucrainei înainte de schimbarea administrației americane

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Semnal de alarmă de la Cotroceni după alegerile din SUA: „Tic-tac” / Putin ar putea forța capitularea Ucrainei înainte de schimbarea administrației americane
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Consilierul prezidențial pentru afaceri europene, Valentin Naumescu, avertizează că Vladimir Putin ar putea intensifica atacurile asupra Ucrainei după alegerile intermediare din Statele Unite, încercând să obțină o victorie înainte de încheierea mandatului actualei administrații americane

Sursa: Stiri Pe Surse

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