„Semnalul ambiguu” dat de Nicușor Dan când a interzis un jurnalist la Cotroceni. Un cunoscut politolog spune pe ce mizează președintele

Președintele Nicușor Dan a încercat să le explice celor care l-au votat deciziile pe care le-a luat în ultimele luni, susține politologul Cristian Pîrvulescu, într-un dialog cu HotNews, după conferința de presă a șefului statului care s-a încheiat cu anunțul că un jurnalist este interzis la Cotroceni. Despre gestul de final al președintelui, politologul susține …

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